Подопечные Жозе Моуринью сенсационно выиграли у бергамасков на выезде.

В рамках 18-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома уступила "Роме" со счетом 1:4.

Римляне дважды забили в обоих таймах. Хозяева ответили лишь одним голом Луиса Муриэля, который затем переписали на автогол Брайана Кристанте. Также отличился Дуван Сапата, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Заметим, что Руслан Малиновский появился на поле сразу после перерыва.

Это первое поражение "Аталанты" в Серии A с начала октября.

"Аталанта" - "Рома" - 1:4

Голы: Кристанте, 45 (автогол) - Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити (Муриэль, 33), Хатебур (Дзаппакоста, 78), Де Роон, Фройлер, Пеццелла (Меле, 78), Иличич (Малиновский, 46), Пашалич (Миранчук, 64), Сапата

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Верету (Бове, 90+1), Мхитарян (Калафиори, 89), Винья, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Кумбулла, 90+1)

Видео обзор матча

Чемпионат Италии: турнирное положение

Лидирует в турнирной таблице Серии А "Интер", у которого 43 очка в активе. У "Милана" 39 набранных очков и вторая позиция.

"Аталанта" с 37 баллами идет на 3-й строчке. "Наполи" с 36 набранными очками занимает 4-ю позицию в турнирной таблице.

"Рома" на 5-м месте с 31 баллом.

"Ювентус" имеет 28 очков и расположен на 7-м месте, "Фиорентина" имеет на два балла больше и занимает 6-ю позицию.

Автор: Артем Будрин