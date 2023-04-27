Победу "Манчестер Сити" принесли голы Кевина Де Брюйне, Джона Стоунза и Эрлинга Холанда.

В среду, 26 апреля, состоялся центральный поединок 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались главные претенденты на чемпионский титул - "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой "горожан" со счетом 4:1.

Футболистам "Манчестер Сити" удалось забить быстрый гол - на 7-й минуте встречи отличился Кевин Де Брюйне. В концовке первого тайма Джон Стоунз забил после розыгрыша стандарта, удвоив преимущество "горожан" в счете.

Видео дня

В начале второго тайма Де Брюйне оформил дубль и довел счет до разгромного. На 86-й минуте "Арсеналу" удалось сократить разрыв в счете, гол забил Роб Холдинг. Однако избежать разгрома "канонирам" не удалось. В компенсированное время Эрлинг Холанд забил с передачи Фила Фодена, установиви финальный счет на табло.

"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 4:1

Голы: Де Брюйне (7, 55), Стоунз (45+1), Холанд (90+5) - Холдинг (86)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Де Брюйне (Альварес, 81), Гюндоган (Марез, 71), Бернарду Силва, Грилиш (Фоден, 87), Холанд

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Зинченко, Парти, Джака (Жоржиньо, 60), Эдегор (Смит-Роу, 72), Сака (Нелсон, 81), Мартинелли (Троссар, 60), Жезус (Нкетия, 81)

Предупреждения: Диаш (45+5), Грилиш (76), Родри (88) – Парти (76)

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч.

За этот матч украинец получил 6,1 балла от статистического портала SofaScore.

Стоит отметить, что с момента назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером "Манчестер Сити" (лето 2016 года) "горожане" сыграли 14 очных матчей в чемпионате Англии с "Арсеналом". В этих играх "Сити" ни разу не проиграл (13 побед и одна ничья).

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" идет на первом месте с 75 очками в активе. "Манчестер Сити" с 73 баллами занимает второе место, но у "горожан" есть еще две игры в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Челси" (2 мая), а "Манчестер Сити" померяется силами с "Фулхэмом" (30 апреля).

Вас также могут заинтересовать новости: