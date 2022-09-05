"Арсенал" проиграл первый матч в новом сезоне АПЛ.

В воскресенье, 4 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал".

Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд". Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Украинский защитник Александр Зинченко вернулся в стартовый состав "Арсенала" после двух пропущенных матчей из-за травмы, однако помочь своей команде никак не смог. "Красные дьяволы" нанесли "канонирам" первое поражение в чемпионате со счетом 3:1.

Хозяева смогли открыть счет в матче ближе к концу первого тайма. На 35-й минуте бразильский вингер Антони забил свой дебютный гол в футболке "красных дьяволов". На 60-й минуте Букайо Сака сравнял счет в игре. На 66-й минуте Маркус Рашфорд вывел свою команду вперед, а на 75-й оформил дубль и укрепил преимущество своей команды.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Антони, 35, Рэшфорд, 66, 75 – Сака, 60

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Мартинес (Магуайр, 80), Варан, Маласия, МакТоминей, Эриксен, Фернандеш, Антони (Роналду, 58), Рэшфорд (Каземиро, 80) , Санчо (Фред, 67)

"Арсенал": Рамсдейл, Зинченко (Нкетиа, 74), Габриэль, Салиба, Уайт (Томиясу, 80), Локонга (Виейра, 74), Джака, Мартинелли, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака, Жезус

Предупреждения: МакТоминей, Магуайр, Эриксен - Салиба, Жезус, Сака

Обзор матча:

Александр Зинченко отыграл 74 минуты в этой игре, после чего был заменен.

Украинец отыграл на привычной позиции левого защитника и получил самую низкую оценку по версии портала WhoScored среди игроков своего клуба – 5,9.

Лучшим игроком встречи стал нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд - 8,8. На счету англичанина дубль и голевая передача.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед":

"Я очень разочарован, что мы не выиграли эту игру, потому что мы могли это сделать. В определенные моменты нам не хватало дисциплины в наших защитных действиях. После пропущенного гола мы шанс за шансом доминировали в матче и навязывали свою игру, которую хотим демонстрировать. В перерыве я сказал ребятам: "Мы сможем взять этот матч".

Мы потерпели поражение, и это большой урок для нас. Если вы хотите побеждать здесь, вы должны все делать правильно. С тем количеством моментов, которые мы создали, мы должны были забить больше голов", - цитирует Артету официальный сайт "канониров".

Несмотря на первое поражение в сезоне, "Арсенал" продолжает возглавлять турнирную таблицу с 15 очками в активе, опережая идущие на второй и третьей строчке "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" на один балл. "Манчестер Юнайтед" набирает 12 очков и поднимается на пятую строчку.

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