Анатолий Трубин стал одним из лучших игроков поединка.

Во вторник, 31 октября, состоялся поединок второго раунда Кубка португальской лиги, в котором "Ароука" принимала "Бенфику".

Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Ароука" и завершилась победой лиссабонского клуба.

Первый гол футболисты "Бенфики" забили на 26-й минуте - отличился звездный аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария. На 74-й минуте "орлы" удвоили свое преимущество - гол забил Артур Кабрал.

Видео дня

"Ароука" - "Бенфика" - 0:2

Голы : Ди Мария, 26, Кабрал, 74

Обзор матча:

Отметим, что ворота "Бенфики" в этой игре защищал Анатолий Трубин. Украинский голкипер совершил 5 сейвов и выполнил 20 точных передач из 27 в целом. Статистический портал SofaScore поставил Анатолию 7,8 балла - это одна из самых высоких оценок среди футболистов обеих команд.

Свой следующий матч "Бенфика" сыграет 4 ноября. В рамках чемпионата Португалии "орлы" сыграют против "Шавиша".

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