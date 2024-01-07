"Бенфика" с 39 баллами идет на второй позиции в турнирной таблице португальского первенства.

В субботу, 6 января, состоялся поединок 16-го тура чемпионата Португалии, в котором "Ароука" принимала "Бенфику".

Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Ароука" и завершилась разгромной победой лиссабонского клуба.

Футболисты "Бенфики" открыли счет на 39-й минуте - отличился Рафа Силва. На 48-й минуте игры "орлы" удвоили свое преимущество - Оркун Кокджу забил с передачи Рафы Силвы. Точку в матче поставил Петар Муса, который забил третий гол в ворота "Ароуки" на 85-й минуте. Ассистировал ему Оркун Кокджу.

"Ароука" - "Бенфика" - 0:3

Голы: Рафа Силва, 39, Кокджу, 48, Муса, 85

Обзор матча:

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин сыграл в 15-м матче подряд. Украинец провел отличный матч. На 41-й минуте "Ароука" могла сравнять счет и изменить ход встречи, однако Трубин спас команду после выхода один в один.

Видео сейва Трубина:

Статистический портал WhoScored оценил игру Трубин в 7,1 балла.

"Бенфика" набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лидирует в таблице "Спортинг" - 40 очков.

Свой следующий матч "Бенфика" сыграет 10 января в Кубке Португалии против "Браги".

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