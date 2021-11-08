Игроку "Реймса" пришлось оказывать медицинскую помощь.

Курьезный эпизод произошел в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу между "Реймсом" и "Монако" (0:0).

На 12-й минуте арбитр матча Жереми Пиньяр случайно ударил игрока "Реймса" Морету Кассаму.

Пиньяр не заметил футболиста, который находился у него за спиной, и, разворачиваясь, ударил его локтем.

Кассама в результате удара рухнул на газон. Ему понадобилась помощь врачей. К счастью, обошлось без серьезных последствий, и в итоге он смог продолжить матч.

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В текущем сезоне Кассама сыграл за "Реймс" девять матчей в Лиге 1, забив два гола.

34-летний Пиньяр судит с 2013 года. На матчах Лиги 1 он работает с 2019 года.

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Автор: Антон Дударь