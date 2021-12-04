"Интер" удивительно легко разобрался с "Ромой" Жозе Моуриньо.

В субботу, 4 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу "Рома" принимала миланский "Интер" на стадионе "Олимпико" в Риме. Поединок завршился разгромной победой гостей.

Счет в игре открыл турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, который отличился настолько потрясающим голом, что даже сумел сорвать аплодисменты от фанатов хозяев. 27-летний турок традиционно подавал угловой, но на этот раз решил сразу пробить по воротам. Голкипер "Ромы" Руй Патрисиу не был готов к такой дерзости и умудрился пропустить мяч между ног.

Второй мяч в ворота "Ромы" забил бывший форвард римлян Эдин Джеко. Боснийский голеадор отличился на 24-й минуте матча. На 39-й минуте встречи Думфрис отправил третий мяч в ворота римского клуба.

"Рома" - "Интер" - 0:3

Голы: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Думфрис, 39.

"Рома": Руй Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Кумбула (Бове, 61), Рожер, Мхитарян, Верету (Вольпато, 90), Кристанте, Винья, Дзаньоло, Шомуродов.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76), Думфрис, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Перишич, Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).

Предупреждения: Рожер, Манчини, Дзаньоло - Барелла.

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Чемпионат Италии: 16 тур

После 16 сыгранных туров в активе "Интера" 37 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице чемпионата. "Рома" с 25 баллами идет на 5-й строчке.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии "Милан", у которого 38 очков в активе.

"Дженоа" Андрея Шевченко свой матч 16-го тура сыграет в воскресенье, 5 декабря. Соперником "грифонов" будет туринский "Ювентус".

Автор: Владимир Медяник