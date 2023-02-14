Победу команде Юргена Клоппа принесли голы Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

В понедельник, 13 февраля, состоялся поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" в дерби противостоял "Эвертону".

Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Хозяева открыли счет ближе к концу первого тайма - отличился египтянин Мохамед Салах после передачи Дарвина Нуньеса. В начале второй половины "Ливерпуль" удвоил свое преимущество, когда на 49-й минуте свой дебютный гол забил нападающий Коди Гакпо. Голевую передачу на нидерландского форварда отдал Трент Александер-Арнольд.

"Ливерпуль" - "Эвертон" - 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Э. Робертсон, Хендерсон (Милнер, 79), Фабиньо, Байцетич (Кейта, 89), Салах (Эллиотт, 90), Нуньес (Жота, 69), Гакпо (Фирмино, 80)

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Онана (Дэвис, 78), Макнил (Мопе, 77), Дукуре, Симмс

Предупреждения: Робертсон - Коуди, Дукуре, Пикфорд

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел все 90 минут в матче, сделав 4 перехвата, 4 выноса мяча и 3 отбора. Украинец также выиграл три единоборства, 4 раза сфолил и 11 раз потерял мяч. Статистический портал Sofascore оценил игру Миколенко в 6,6 балла.

"Ливерпуль" сыграл в нынешнем сезоне АПЛ 21 матч и заработал 32 очка. Команда Юргена Клоппа занимает 9-е место в турнирной таблице первенства Англии. "Эвертон" за 22 сыгранных поединка набрал 18 баллов и идет на 18-й строчке. Лидирует в турнирной таблице лондонский "Арсенал", в активе которого 51 балл.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла", а "Эвертон" померяется силами с "Лидсом". Оба поединка запланированы на 18 февраля.

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