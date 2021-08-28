В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Челси".
Кай Хаверц вывел гостей вперед, забив головой после подачи углового. "Ливерпуль" отыгрался в конце первого тайма. Рис Джеймс после VAR получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной, а Мохамед Салах реализовал пенальти.
Играя в большинстве, "Ливерпуль" не сумел дожать "Челси". После перерыва счет не изменился.
И "Ливерпуль", и "Челси" после трех туров АПЛ набрали по 7 очков.
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"Ливерпуль" - "Челси" - 1:1
Голы: Салах, 45+5 (с пенальти) - Хаверц, 22
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86), Эллиот, Хендерсон (Алькантара, 74), Фабиньо, Салах, Фирмино (Жота, 43), Мане
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Алонсо, Маунт, Хаверц (Силва, 46), Лукаку
Предупреждения: Рюдигер, Менди
Удаление: Джеймс, 45+3
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