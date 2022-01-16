В воскресенье, 16 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал разгромную победу над "Брентфордом" со счетом 3:0.
"Красные" без проблем разобщались с соперником. Голами в состави хозяев поля забивали Фабиньо, Окслейд-Чемберлейн и Минамино.
"Ливерпуль" - "Брентфорд" - 3:0
Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлен, 69, Минамино, 77
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).
"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).
Предупреждение: Айер.
Обзор матча:
Читайте такжеМанчестер Сити победил Челси в центральном матче 22-го тура АПЛ (видео)"Вест Хэм" в параллельном матче встречался на своем поле с "Лидсом" и потерпел поражение со счетом 2:3.
На 10-й минуте счет в поединке открыл Джек Харрисон. Лондонская команда смогла отыграться благодаря точному удару Джаррода Боуэна, но уже вскоре тот же Харрисон снова вывел гостей вперед.
В начале второй половины встречи Пабло Форнальсу удалось сравнять счет, однако на 60-й минуте Харрисон оформил хет-трик и принес победу "Лидсу".
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 69-й минуте вместо Форнальса. Украинец заработал в поединке желтую карточку, а на 82-й минуте мог спасти свою команду от поражения, но его гол был отменен из-за офсайда.
"Вест Хэм" - "Лидс" - 2:3
Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 - Харрисон, 10, 37, 60
"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антонио, Боуэн.
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьельде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родриго, 65), Клих, Харрисон, Джеймс, Рафинья.
Предупреждения: Антонио, Лансини, Ярмоленко - Кох, Джеймс.
Обзор матча:
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Чемпионат Англии: положение команд после 22-х туров
- После 22-х туров "Ливерпуль" идет на 2 месте с 45 баллами, а "Брентфорд" занимает 14 строчку, набрав 23 очка.
- "Вест Хэм" с 37 очками на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- "Лидс" благодаря победе поднялся на 15-ю позицию, имея в своем активе 22 балла.
- Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" с 56 баллами в активе.