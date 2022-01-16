"Вест Хэм" в параллельном матче потерпел поражение против "Лидса".

В воскресенье, 16 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал разгромную победу над "Брентфордом" со счетом 3:0.

"Красные" без проблем разобщались с соперником. Голами в состави хозяев поля забивали Фабиньо, Окслейд-Чемберлейн и Минамино.

"Ливерпуль" - "Брентфорд" - 3:0

Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлен, 69, Минамино, 77

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).

Предупреждение: Айер.

Обзор матча:

Читайте такжеМанчестер Сити победил Челси в центральном матче 22-го тура АПЛ (видео)"Вест Хэм" в параллельном матче встречался на своем поле с "Лидсом" и потерпел поражение со счетом 2:3.

На 10-й минуте счет в поединке открыл Джек Харрисон. Лондонская команда смогла отыграться благодаря точному удару Джаррода Боуэна, но уже вскоре тот же Харрисон снова вывел гостей вперед.

В начале второй половины встречи Пабло Форнальсу удалось сравнять счет, однако на 60-й минуте Харрисон оформил хет-трик и принес победу "Лидсу".

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 69-й минуте вместо Форнальса. Украинец заработал в поединке желтую карточку, а на 82-й минуте мог спасти свою команду от поражения, но его гол был отменен из-за офсайда.

"Вест Хэм" - "Лидс" - 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 - Харрисон, 10, 37, 60

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антонио, Боуэн.

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьельде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родриго, 65), Клих, Харрисон, Джеймс, Рафинья.

Предупреждения: Антонио, Лансини, Ярмоленко - Кох, Джеймс.

Обзор матча:

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