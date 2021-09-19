Подопечные Томаса Тухеля в текущем сезоне идут без поражений.

В 5-м туре чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" дома уступил действующему победителю Лиги чемпионов - "Челси".

Хозяева поля провели очень качественный первый тайм. "Шпоры" не уступили по ударам и были чуточку агрессивнее в атаке. Однако после перерыва "Челси" прибавил оборотов, трижды забил и пополнил свою копилку тремя очками.

Счет во встрече открыл 36-летний вице-капитан "Челси" Тьяго Силва. Бразилец головой попал в ворота Уго Льориса после подачи углового. 22 сентября ему исполнится 37 лет, а он все еще в прекрасной форме.

Затем Нголо Канте пробил издалека, мяч рикошетом от ноги Эрика Дайера полетел в штангу, а затем отскочил в сетку ворот. Таким образом, счет стал 2:0. Точку в поединке поставил защитник Антонио Рюдигер, забивший в ворота "Тоттенхэма" уже в компенсированное арбитром время.

"Тоттенхэм" - "Челси" - 0:3

Голы: Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон Роял, Ромеро (Санчес, 83), Дайер, Регилон, Ндомбеле (Скипп, 62), Хейбьерг, Алли, Ло Чельсо (Хиль, 62), Кейн, Сон

"Челси": Кепа, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70), Лукаку

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АПЛ: ситуация в турнирной таблице

По итогам пяти матчей "Челси" набрал 13 очков и лидирует в таблице вместе с "Ливерпулем". Обе команды делят первое место, так как у них одинаково не только количество очков, но и разница забитых/пропущенных.

"Манчестер Юнайтед" также имеет 13 очков, но они пока что на третьем месте. У "дьяволов" не такая хорошая разница забитых/пропущенных.

В число лидеров после пяти игр входят "Брайтон" (12 очков) и "Ман Сити" (10).

Автор: Артем Будрин