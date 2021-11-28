В центральном матче 13-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед". Битва двух грандов завершилась вничью.
Манкунианцы вышли вперед после ошибки Жоржиньо. Итальянец неудачно обработал мяч, что привело к стремительному выходу соперника на ворота. Джейдон Санчо свой момент не упустил.
Свою ошибку Жоржиньо исправил чуть позже - он реализовал пенальти за фол на Тьяго Силве.
Стоит отметить, что исполняющий обязанности главного тренера "МЮ" Майкл Каррик оставил в запасе на этот матч Криштиану Роналду. Он появился на поле только во втором тайме.
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"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1
Голы: Жоржиньо, 69 (с пенальти) - Санчо, 50
"Челси": Менди, Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Маунт, 78), Зийеш, Хадсон-Одои (Пулишич, 78), Вернер (Лукаку, 82)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес, Фред, Матич, Мактоминей, Фернандеш (ван де Беек, 89), Рашфорд (Лингард, 77), Санчо (Роналду, 64)
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АПЛ: положение команд
- "Челси" лидирует в таблице, набрав 30 очков. Лондонцы на 1 пункт опережают "Манчестер Сити" и на 2 - "Ливерпуль".
- "Манчестер Юнайтед", у которого 18 очков, идет лишь восьмым.