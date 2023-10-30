В центральном матче 10-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед".

С 27 по 29 октября были сыграны матчи 10-го тура Английской Премьер-лиги.

Центральной битвой тура стал матч "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити", который закончился разгромной победой "горожан".

"Арсенал" Александра Зинченко в рамках 10-го тура нанес сокрушительное поражение "Шеффилду". Украинец отыграл весь матч и получил одну из лучших оценок.

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Виталий Миколенко помог "Эвертону" в этом туре победить в гостях "Вест Хэм".

"Челси" Михаила Мудрика играл в этом туре против "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Игра закончилась победой "пчел" со счетом 2:0. Мудрик пропускал этот поединок из-за травмы, а Ярмолюк вышел на поле на 76-й минуте.

Английская Премьер-лига: результаты 10-го тура

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 1:2

"Челси" - "Брентфорд" - 0:2

"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед" - 5:0

"Борнмут" - "Бернли" - 2:1

"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 2:2

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 0:1

"Ливерпуль" - "Ноттингем" - 3:0

"Брайтон" - "Фулхэм" - 1:1

"Астон Вилла" - "Лутон" - 3:1

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:3

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм". В активе "шпор" 26 набранных очков. Далее в таблице идут "Арсенал" и "Манчестер Сити" - по 24 балла. На четвертой строчке расположился "Ливерпуль", набравший 23 очка.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 5 очков), "Бернли" (19-е место, 4 очка), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).

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