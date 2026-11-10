Ярмоленко принял важное решение относительно выступления за сборную Украины, – источник

Ярмоленко провел за сборную Украины 127 матчей.

Лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Андрей Ярмоленко больше не будет выступать за национальную сборную, сообщил известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас во время эфира на своем YouTube-канале.

Бурбас отметил, что во время зимнего перерыва Ярмоленко вообще уйдет из профессионального спорта и завершит карьеру. Это означает, что он откажется продолжать выступления за сборную Украины.

Примечательно, что футболист не попал в заявку национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии.

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера пояснил, что решил не вызывать Ярмоленко из-за необходимости предоставлять больше возможностей более молодым футболистам.

По мнению Мальдеры, новое поколение игроков сборной должно развиваться самостоятельно. Поэтому Ярмоленко должен постепенно передать эстафету более молодым игрокам.

Стоит отметить, что недавно Ярмоленко установил новый рекорд результативности в чемпионате Украины. В частности, вингер "Динамо" отличился 125-м голом в УПЛ и опередил бывшего нападающего киевлян Максима Шацких, на счету которого 124 мяча.

Ярмоленко остановился в одном голе от Андрея Шевченко, который является лучшим бомбардиром сборной Украины за всю её историю с 48 забитыми мячами.

Кроме того, Ярмоленко провел за сборную Украины 127 матчей. Это второй показатель в истории команды, если учитывать результат Анатолия Тимощука (144).

Андрей Ярмоленко: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение Украины от Северной Ирландии со счётом 0:3 в третьем туре Лиги наций. Ярмоленко рассказал, что футболисты проанализируют игру, а тренер укажет на ошибки, которые они допустили. По его мнению, нужно сделать выводы из этого поражения и двигаться дальше. Ярмоленко добавил, что, по его мнению, ничего страшного не произошло, но признал, что "проигрывать тяжело, тем более с таким счётом".

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