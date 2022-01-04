Мадридский "Реал" 5 января сыграет матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".
Главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти сообщил, что в этом поединке выпустит украинского вратаря Андрея Лунина в стартовом составе. Для Лунина это будет дебют в этом сезоне.
"Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу наиболее сильный состав из возможных завтра. Мне нравится Дани Себальос, он будет для нас важным игроком, у него много хороших качеств.
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Стоит также отметить, что в заявку на этот матч не попал основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа.
Заявка "Реала":
Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего
Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер
Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.
Начало матча "Алькояно" – "Реал" в 22:30 по Киеву.
Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"
- Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь один официальный матч.
- Он дебютировал за "Реал" неудачно, вылетев с командой из Кубка Испании 2020-2021.
- В сезоне 2021-2022 Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.