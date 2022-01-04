Украинский вратарь дождался своего шанса.

Мадридский "Реал" 5 января сыграет матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти сообщил, что в этом поединке выпустит украинского вратаря Андрея Лунина в стартовом составе. Для Лунина это будет дебют в этом сезоне.

"Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу наиболее сильный состав из возможных завтра. Мне нравится Дани Себальос, он будет для нас важным игроком, у него много хороших качеств.

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Стоит также отметить, что в заявку на этот матч не попал основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа.

Заявка "Реала":

Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего

Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер

Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.

Начало матча "Алькояно" – "Реал" в 22:30 по Киеву.

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