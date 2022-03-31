Анатолий Тимощук / фото FootBoom
Помощник главного тренера "Зенита" (Санкт-Петербург) Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку команды.
Об этом сообщает "Чемпионат".
Уровень ДТП легкий, по предварительным данным никто серьезно не пострадал. Из-за этого инцидента Тимощук пропустил сегодняшнюю тренировку.
Напомним, что Тимощук предательски замалчивает войну в Украине. Он уже лишен звания почетного гражданина города Луцк. Также УАФ официально вычеркнула Тимощука из истории украинского футбола.
Интересно, что отец Анатолия служит в теробороне Луцка.
Тимощук был капитаном национальной сборной Украины и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в футболке сборной - 144.