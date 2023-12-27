"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Во вторник, 26 декабря, состоялся центральный поединок 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Иттихад" принимал "Аль-Наср".

Игра прошла на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде и завершилась победой гостей.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 14-й минуте Абдерразак Хамдалла забил с передачи Карима Бензема. Спустя пять минут "Аль-Наср" сравнял счет - Криштиану Роналду реализовал пенальти. На 38-й минуте Андерсон Талиска вывел гостей вперед, забив с передачи Алекса Теллеса.

В начале второго тайма "Аль-Иттихад" сравнял счет - Абдерразак Хамдалла оформил дубль, забив с передачи Игор Коронадо. На 68-й минуте Криштиану Роналду вновь вывел вперед "Аль-Наср". Португальский форвард оформил дубль, реализовал пенальти. На 75-й и 82-й минутах Садио Мане забил еще два гола в ворота "Аль-Иттихада". Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу "Аль-Насра".

"Аль-Иттихад" - "Аль-Наср" - 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 51 - Роналду, 19, пен, 68, пен, Талиска, 38, Мане, 75, 82

"Аль-Иттихад": Аль-Маюф, Кадеш, Фабиньо, Аль-Хавсави (Аль-Обод, 70), Канте, Коронадо (Фархан, 70), Аль-Гамди, Аль-Сахафи, Бензема, Ромариньо, Амдалла (Аль-Джамаан, 86)

"Аль-Наср": Аль-Акиди, Аль-Ганам, Лапорт, Аль-Авджами (Аль-Амри, 88), Теллес (Аль-Нахли, 88), Брозович, Отавио (Аль-Сулайхим, 87), Талиска, Фофана (Аль-Хайбари, 67), Мане (Гариб, 87), Роналду

Удаление: Фабиньо, 66

Обзор матча:

Отметим, что Криштиану Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году. Таким образом, звездный португалец обогнал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Харри Кейна по количеству забитых мячей за год - у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" 50 голов.

"Аль-Наср" набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" с 28 баллами занимает шестую позицию.

В следующем туре чемпионата "Аль-Иттихад" отправится в гости к "Аль-Таи", а "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Таавона".

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