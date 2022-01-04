Оливье Тилль хочет вернуться в РПЛ.

Полузащитник полтавской "Ворсклы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль хочет продолжить свою карьеру в российском чемпионате.

Как заявил агент футболиста Ахмед Нума, Оливье и его брат Себастьян, который играет за молдавский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба, заинтересованы в возвращении в Россию.

Люксембургские футболисты пока не имеют конкретных вариантов продолжения карьеры в российских клубах. Тем не менее их агент работает в соответствующем направлении, сообщает Metaratings.ru.

"Братья бы снова хотели оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас на руках нет никаких конкретных предложений", – резюмировал агент обоих игроков Ахмед Нума.

Читайте такжеГендиректор Шахтера объяснил скандальный трансфер украинского таланта в российский клубДобавим, что Оливье Тилль выступал за российский клуб "Уфа" в период с 2018 по 2020 года, после чего перебрался в полтавскую "Ворсклу", где стал ведущим исполнителем. Себастьян успел поиграть за "Тамбов" полгода, после чего оказался в "Шерифе".

Оливье Тилль сыграл 32 матча в составе "Ворсклы", записав себе в актив 12 голов и 9 результативных передач. За сборную Люксембурга хавбек сыграл 39 игр и забил три гола.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

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