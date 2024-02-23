Первая встреча команд "Заря" - "Ворскла" в рамках 18-го тура Украинской Премьер-Лиги состоится в понедельник, 26 февраля, на "Центральном городском стадионе "Полесье" в Житомире. Начало матча в 13:00. На телеканале УНИАН будет комментировать матч Александр Новак.

Расширенную версию поединка "Заря" - "Ворскла" можно будет посмотреть на Digital-площадке FootballHub по этой ссылке. Комментирует - Евгений Перестенко.

Также отметим, что 25 февраля на FootballHub будет транслироваться поединок "Днепр-1" - "Минай". Посмотреть можно по ссылке. Начало встречи в 12:30.

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Напомним, что это первые матчи команд в 2024-м году в рамках УПЛ после зимней паузы. Поэтому желаем футболистам успеха и удачной игры!