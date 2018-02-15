Онлайн-трансляция АЕК - "Динамо" - 1:1: Лига Европы, 1/16 финала

Сегодня состоится первый матч противостояния между клубом из Афин и вице-чемпионом Украины.

Сегодня на Олимпийском стадионе в Афинах состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК - "Динамо".

Для украинского клуба это первый официальный поединок в 2018 году. До этого киевляне проводили лишь спарринги на тренировочных сборах.

Также динамовцы провели активную трансферную кампанию, в результате которой новичками "бело-синих" стали такие игроки, как вратарь Денис Бойко, перуанский защитник Карлос Самбрано, защитник Артем Шабанов, атакующий хавбек Беньямин Вербич из Словении и ветеран сборной Украины Руслан Ротань. Вернулся в "Динамо" и воспитанник клуба Дмитрий Хлебас.

Правда, два новичка не смогут помочь "Динамо" в Лиге Европы - по той причине, что Вербич с "Копенгагеном" и Ротань со "Славией" выступали в нынешнем сезоне в этом турнире и не могут быть заиграны за другой клуб.

АЕК подходит к поединку, имея впечатляющую беспроигрышную серию из 22 матчей. Отметим, что группу Лиги Европы команда прошла без поражений - 1 победа и 5 ничьих. По мнению букмекеров, именно хозяева встречи являются фаворитами.

Арбитр встречи - Карлос дель Серро из Испании.

Матч АЕК - "Динамо" начнется в 22.05.

ТВ-трансляция - телеканалы "Футбол 2" и "Украина".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

АЕК: Баркас, Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис, Галанопулос, Андре, Бакасетас, Ливая, Клонаридис, Якумакис.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Хачериди, Морозюк, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Гонсалес, Мораес.

1. Прозвучал стартовый свисток. Матч начался. АЕК пытается организовать первую атаку.

2. Греки зарабатывают стандарт. Подача в штрафную, и Бойко не совсем уверенно играет на выходе, вырубив при этом Гармаша, которому требуется медицинская помощь.

5. Еще один фол ближе к центру поля - снова фолит Хачериди и уже на пятой минуте получает желтую карточку!!!

7. Морозюк нашел длинным пасом Гонсалеса на правом фланге, но того на входе в штрафную остановил защитник.

8. Опаснейший прострел Галло - Бойко кулаками выносит мяч из своих владений.

10. Снова опасность в штрафной "Динамо". У Якумакиса арбитры фиксируют офсайд.

12. Греки загружают владения "Динамо" дальними забросами - в расчете на ошибку Бойко или же центральных защитников киевлян.

14. Буяльский нанес несильный и неопасный удар по воротам АЕКа.

16. Первый угловой зарабатывают динамовцы. Основная заслуга - Мораеса, который боролся до конца.

18. Еще одна атака АЕКа. Серия подач завершилась ударом, с которым легко справился Бойко.

19. ГООООООООЛ!!! 0:1! Цыганков открывает счет в матче!

20. Гонсалес выиграл противоборство у Бакакиса на правом фланге и с лицевой линии отдал пас в штрафную, где первым к мячу успел Цыганков и пробил в створ ворот. Важнейший гол "Динамо" на выезде!!!

22. Греки бросаются на штурм, но тут же их осаживают. Ливая получает желтую карточку за симуляцию и намерение выпросить пенальти.

25. "Динамо" включает прессинг, пытается встречать сорпеника подальше от своих ворот.

30. А вот и предупреждение для Гармаша. Еще один лидер "Динамо" оказывается на карточке.

31. Трибуны негодуют. Во время очередного заброса в штрафную Морозюк слегка потянул за руку Ламбропулоса. Арбитр не видит нарушения правил.

33. Угловой у ворот Динамо. Греки долго разыгрывают, но мяч оказывается в руках у Бойко.

34. На Гармаше нарушают правила. Денису снова оказывают помощь врачи.

37. Удар Буяльского блокируют, и киевляне будут подавать угловой.

38. АЕК вырывается в быструю контратаку, но киевские защитники на чеку.

41. "Динамо" держит мяч и немного успокаивает игру.

42. Буяльский оказался на газоне после столкновения с Симоэшем. Снова врачи на поле.

45. Еще одно предупреждение - Враньешу. По желтым карточкам счет равный - 2-2.

45+1. Арбитр добавил аж три минуты к основному времени первого тайма.

45+3 Трибуны гудят и просят пенальти. По мнению арбитра, Хачериди действовал чисто.

Первый тайм завершен.

46. Команды начали второй тайм в тех же составах.

48. Греки снова следуют своей тактике - длинные забросы вперед, прострелы в надежде на мастерство нападающих. Но тем пока не удается выиграть борьбу у игроков обороны "Динамо". Киевские защитники подчищают все огрехи игроков средней линии.

52. Замена у АЕКа. Вместо Клонаридиса вышел Христодулопулос.

55. Футболисты АЕКа зарабатывают фол в атаке.

57. Вышедший на замену Христодулопулос опасно пробил по воротам "Динамо" - мяч просвистел над руками Бойко и над перекладиной.

60. "Динамо" приходится защищаться большими силами. АЕК захватил цетр поля и строит комбинации на подхоах к нашей штрафной.

61. Гармаш нарушает правила на Христодулопулосе прямо у линии штрафной!

62. Тот же Христодулопулос исполняет стандарт и попадает в Хачериди. Снова в деле врачи "Динамо" - Евгению требуется помощь.

67. Еще один стандарт греческого клуба. Бойко забирает мяч в руки посде удара головой.

69. Пока что центральная фигура второго тайма - Христодулопулос. Грек врывался в штрафную "Динамо", но судья зафиксировал фол со стороны атакующего игрока.

71. Предупреждение Шепелеву, который фолит метров за восемь до собственной штрафной.

72. Гало очень опасно исполнил штрафной удар!!! Бойко в прыжке достает мяч в самом углу!

75. Было очень опасно. Киевляне пустили Ливаю в свою штрафную, он коварно пробил с острого угла, бойко отбил прямо перед собой - и хорошо, что никого не было на добивании.

76. Бойко в деле! На этот раз он выручает после удара Христодулопулоса издали.

77. Мораес получает предупреждение за фол против Симоэша.

78. Замена у Динамо. Гармаша меняет Беседин.

79. Еще один штрафной в пользу АЕКа! Снова опасно. "Динамо" во втором таме ходит по тонкому льду.

80. Замена у АЕКа. Айдаревич вышел вместо Галанопулоса.

80. ГОЛ. 1:1. Христодулопулос со второй попытки подал в штрафную, Бойко ошибся на выходе, и Айдаревич замкнул дальнюю штангу. Только что этот игрок вышел на поле. Отличился первым же касанием!

87. Снова опасно. Ливая пробрался по правому флангу и навесил в центр, где вездесущий Христодулопулос пробил выше ворот.

90. Арбитр добавил 4 минуты.

90+1. Замена у "Динамо". Шапаренко меняет Мораеса.

90+3. Еще один стандарт недлеко от наших ворот. АЕК устраивает пожар во владениях Бойко, но на этот раз все обошлось. Динамовцы считают секунды до финального свистка...

ВСЕ! Финальный свисток!

"Динамо" выстояло труднейшую ничью в Афинах - 1:1. Однако все будет решаться через неделю, на "Олимпийском" в Киеве.

Спасибо за внимание!