Матч АЕК - "Динамо": где смотреть

Матч покажут два отечественных телеканала.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим АЕКом и киевским "Динамо" покажут сразу два украинских телеканала - один общенациональный и один специализированный.

В 21.50 начнется трансляция поединка на телеканале "Украина". В 21.55 - начало прямого эфира на специализированном канале "Футбол 2".

Отметим, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 22.05 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, чуть больше шансов на успех в матче, по мнению букмекеров, у греческого клуба.