Матч АЕК - "Динамо": где смотреть

11:50, 15 февраля 2018
Футбол
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УНИАН

В 21.50 начнется трансляция поединка на телеканале "Украина". В 21.55 - начало прямого эфира на специализированном канале "Футбол 2".

Отметим, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 22.05 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, чуть больше шансов на успех в матче, по мнению букмекеров, у греческого клуба.

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Теги: #АЕК - Динамо где смотреть