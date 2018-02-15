Матч АЕК - "Динамо": где смотреть
11:50, 15 февраля 2018Футбол
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Матч покажут два отечественных телеканала.
УНИАН
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим АЕКом и киевским "Динамо" покажут сразу два украинских телеканала - один общенациональный и один специализированный.
В 21.50 начнется трансляция поединка на телеканале "Украина". В 21.55 - начало прямого эфира на специализированном канале "Футбол 2".
Отметим, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 22.05 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, чуть больше шансов на успех в матче, по мнению букмекеров, у греческого клуба.
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