У АЕКа шансы на победу выше, чем у "Динамо" - мнение букмекеров

10:20, 15 февраля 2018
Футбол
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komandaonline.com

В этом поединке, по мнению букмекеров, более высокие шансы на победу имеет греческая команда. 

Как сообщает специализированный портал Betexplorer, коорый собирает данные более чем 20 ведущих букмекерких контор, средний коэффициент на победу АЕКа составляет 2,35, тогда как шансы на победу киевлян немного ниже - 3,26. Возможность ничьей в этом матче оценивается как 3,11 к 1.  

Больше всего заработать на победе АЕКа можно в 1xBet (коэффициент - 2,52). Самую выгодную ставку на успех киевлян можно сделать в 188BET и Betway (3,40).

Как сообщал УНИАН, фанаты киевского "Динамо", приехавшие в Афины, получили угрозы от радикальной анархистской группы Греции. По информации источников, греческая полиция и Посольство Украины в Греции оповещены об опасности.

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Теги: #АЕК - Динамо букмекеры