Роналду забил 100-й гол за "Реал" в Лиге чемпионов
00:10, 15 февраля 2018
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А затем - и 101-й.
Криштиану Роналду забил 100-й гол за "Реал" в Лиге чемпионов / REUTERS
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й голы за мадридский клуб в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов.
Как ранее сообщил УНИАН, в среду "Реал" принимал дома французский "ПСЖ". Роналду сравнял счет в первом тайме, реализовав пенальти. Этот гол стал 100-м для португальца в составе "сливочных" в Лиге чемпионов.
В конце матча Криштиану принес своей команде и победу, забив еще один гол.
Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 100 голов за один клуб. У Лионеля Месси, для сравнения, 97 мячей за «Барселону».
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