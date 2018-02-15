Роналду забил 100-й гол за "Реал" в Лиге чемпионов

00:10, 15 февраля 2018
Футбол
155 0
Криштиану Роналду забил 100-й гол за

Как ранее сообщил УНИАН, в среду "Реал" принимал дома французский "ПСЖ". Роналду сравнял счет в первом тайме, реализовав пенальти. Этот гол стал 100-м для португальца в составе "сливочных" в Лиге чемпионов.

В конце матча Криштиану принес своей команде и победу, забив еще один гол.

Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 100 голов за один клуб. У Лионеля Месси, для сравнения, 97 мячей за «Барселону».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Криштиану Роналду рекорд