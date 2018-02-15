Роналду забил 100-й гол за "Реал" в Лиге чемпионов

А затем - и 101-й.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й голы за мадридский клуб в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов.

Как ранее сообщил УНИАН, в среду "Реал" принимал дома французский "ПСЖ". Роналду сравнял счет в первом тайме, реализовав пенальти. Этот гол стал 100-м для португальца в составе "сливочных" в Лиге чемпионов.

В конце матча Криштиану принес своей команде и победу, забив еще один гол.

Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 100 голов за один клуб. У Лионеля Месси, для сравнения, 97 мячей за «Барселону».