"Реал" в зрелищной концовке обыграл "ПСЖ", "Ливерпуль" поиздевался над "Порту" в Лиге чемпионов

Состоялись два матча плей-офф турнира.

В среду состоялись два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов - первые матчи в противостояниях "Реал" - "ПСЖ" и "Порту" - "Ливерпуль".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В самом интересном, согласно вывеске, поединке парижский клуб сумел открыть счет на "Сантьяго Бернабеу". Однако сенсации не произошло. Еще в первом тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие, реализовав пенальти мощным ударом в нижний угол.

Судьба матча решилась в последней 10-минутке, после выхода на замену "джокера" "Реала" Марко Асенсио. Молодой игрок сделал две голевые передачи - вначале помог Роналду сделать дубль, а затем сделал результативный пас на Марсело. В итоге - победа "Реала" 3:1 и хорошие шансы для команды Зидана на общий успех в двухматчевой дуэли.

В еще одном матче, который проходил в Порту, "Ливерпуль" прошелся катком по вице-чемпиону Португалии. Из пяти голов, забитых мерсисайдцами, три принадлежат авторству Садьо Мане.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первые матчи

"Реал" - "ПСЖ" - 3:1

Голы: 0:1 – 33 Рабьо, 1:1 – 45, пенальти Роналду, 2:1 – 83 Роналду, 3:1 –86 Марсело.

"Порту" - "Ливерпуль" - 0:5

Голы: 0:1 – 25 Мане, 0:2 – 29 Салах, 0:3 – 53 Мане, 0:4 – 69 Фирмино, 0:5 –85 Мане.

Ответные матчи состоятся 6 марта.