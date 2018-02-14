Греческие анархисты угрожают болельщикам "Динамо" в Афинах

Леворадикальная группировка опубликовала угрозы в адрес болельщиков киевского клуба, которые приедут на матч Лиги Европы АЕК – "Динамо".

Радикальная анархистская группа Греции опубликовала угрозы в адрес болельщиков киевского "Динамо", которые приехали в Афины на матч Лиги Европы АЕК – "Динамо".

Эта греческая организация заявила, что фанаты «Динамо» являются фашистами, и их присутствие на матче с АЕК станет вызовом для всего антифашистского мира.

Об угрозах киевскую делегацию через пресс-атташе "Динамо" предупредил пресс-секретарь Ассоциации Греческих Предпринимателей в Украине – Костас Онисенко. Он рассказал, что основная опасность от анархистов будет исходить в районе Эксархия в центре Афин, где фанам "Динамо" стоит вести себя максимально осторожно.

По словам источника, греческая полиция и Посольство Украины в Греции оповещены об опасности.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – "Динамо" состоится в Афинах 15 февраля. Начало игры – 22:05. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.