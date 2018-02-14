Игрок "Динамо" Морозюк перед матчем с АЕКом: приехали за положительным результатом

Полузащитник киевлян отметил, что завтра предстоит сыграть с жестким и организованным соперником.

Полузащитник "Динамо" Николай Морозюк поделился ожиданиями от поединка против греческого АЕКа в 1/16 финала Лиги Европы.

Игрок "Динамо" на предматчевой пресс-конференции отметил, что перед игрой киевские футболисты просмотрели несколько поединков АЕКа. Морозюк подчеркнул, что "Динамо" предстоит сыграть против команды с хорошей организацией игры.

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Также Морозюк отметил, что в отличие от АЕКа, для "Динамо" это будет первая официальная игра в новом году. Греки в новом году провели 9 поединков и ни в одном из них не проиграли.

«Надеюсь, будем готовы на все 100%. Будет тяжело. У них разгар чемпионата, у них преимущество. Но мы тут ничего не можем изменить. Будем только доказывать все на футбольном поле».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах и забил 4 мяча.

Поединок АЕК — "Динамо" состоится завтра, 15 февраля, в Афинах. Начало - в 22.05.