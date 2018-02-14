Хацкевич перед игрой "Динамо" с АЕКом: у нас есть неопределенность в составе по паре позиций

Наставник "Динамо" подчеркнул, что исход дуэли решится в ответной игре в Киеве.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подчеркнул, что независимо от результата завтрашней встречи Лиги Европы против АЕКа, в противостоянии с греческой командой все решит ответный поединок.

Как передает Sport Arena, белорусский специалист сообщил, что не до конца решил вопрос с выбором основного состава команды. На некоторых позициях у него есть пара кандидатур, претендующих на выход с первых минут.

«Есть неопределенность по паре позиций. Но это в тех позициях, где есть по два человека на место. Завтра примем решение. Таких больших сомнений на завтра нет. По вратарям посоветуемся завтра», — сказал Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Также главный тренер "Динамо" считает, что исход противостояния решится в ответном поединке, который состоится в Киеве. При этом Хацкевич отдал должное сопернику, обратив внимание на организацию игры и на уровень исполнителей в атаке.

«Матчи плей-офф в Лиге Европы состоят из двух игр. Как бы не закончился первый поединок, все будет решаться в Киеве. АЕК — очень организованная команда, футболисты играют друг за друга. Есть хорошие исполнители в атаке. На этом делали акцент».

Напоследок наставник киевлян вспомнил, как команда играла в первой части сезона.

«У нас были матчи, когда мы играли неровно. Когда получался только или первый, или второй тайм. Надеюсь, что с каждой следующей игрой будем действовать более стабильно. Это покажут уже лишь официальные матчи».

Поединок АЕК — "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится завтра, 15 февраля, в Афинах. Для "бело-синих" это будет первый официальный матч в новом году.