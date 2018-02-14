На удачу: Неймар сделал татуировку кубка ЛЧ накануне матча с "Реалом"

Бразилец набил трофей самого престижного клубного турнира Европы, который он завоевал еще с "Барселоной" в 2015 году.

Форвард французского "ПСЖ" Неймар сделал татуировку накануне важного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Бразилец набил трофей самого престижного клубного турнира Европы, который он завоевал еще с "Барселоной" в 2015 году. Выглядит это очень эффектно.

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Кроме того, Неймар сделал еще одну татуировку, на которой мастер запечатлел трех птиц.

Напомним, что матч плей-офф раунда Лиги чемпионов между "Реалом" и ПСЖ состоится 14-го февраля 2018 года. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

В этом сезоне Неймар провел за парижан 18 матчей, в которых он сумел отличиться 19 забитыми голами и 13 результативными передачами.