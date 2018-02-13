"Тоттенхэм" спас игру с "Ювентусом", "Ман Сити" разгромил "Базель" в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов

Состоялись поединки в Турине и Базеле в рамках 1/8 финала турнира.

Сегодня состоялись первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Ювентус" и "Тоттенхэм" выдали сумасшедший первый тайм. Уже в самом начале туринский клуб обеспечил внушительный задел - 2:0 после дубля Гонсало Игуаина. Тот же Игуаин мог забить третий гол, но не реализовал 11-метровый. Лондонская команда отквитала один гол еще до перерыва, а во втором тайме обеспечила себе вполне комфортный результат перед ответной игрой.

В то же время "Манчестер Сити" одержал крупную победу на выезде против "Базеля". Украинский легионер Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на этот поединок.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первые матчи

"Ювентус" - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: 1:0 Игуаин (2), 2:0 Игуаин (9), 2:1 Кейн (35), 2:2 Эриксен (71).

"Манчестер Сити" - "Базель" - 0:4

Голы: 0:1 Гюндоган (14), 0:2 Бернарду Силва (18), 0:3 Агуэро (23), 0:4 Гюндоган (53).

Ответные матчи в этих парах состоятся 7 марта.