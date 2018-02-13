Первый матч еврокубков после зимнего перерыва завершился нулями на табло

21:16, 13 февраля 2018
Футбол
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Црвена Звезда - ЦСКА / REUTERS

Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает сайт УЕФА.

Игра прошла в упорной борьбе. Сербская команда в каждом из таймов имела хорошие моменты открыть счёт, но голкипер россиян Игорь Акинфеев выручал свою команду. В итоге зрители так и не увидели забитых мячей. Ответный матч между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдёт 21 февраля в Москве.

Остальные поединки 1/16 финала турнира (первые матчи) состоятся в этот четверг, 15 февраля. В частности, вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет с греческим АЕКом из Афин. 

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