Наставник "Шахтера" Фонсека рассказал, как отпроситься на футбол у жены в День Валентина (видео)

План действий тренер изложил в специальном видео.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился секретом того, как отпроситься у жены на футбол в День святого Валентина.

Видео выложено на странице ФК "Шахтер" в Instagram.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека пришел на пресс-конференцию в костюме киногероя ЗорроОтметим, что сегодня и завтра, 14 февраля, состоятся первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. В частности, завтра, в День всех влюбленных пройдут матчи "Реал" - "ПСЖ" и "Порту" - "Ливерпуль".

Как сообщал УНИАН, первый матч "Шахтер" - "Рома" в рамках плей-офф Лиги чемпионов пройдет 21 февраля. На данный момент 30 тысяч билетов на игру уже выкуплены.