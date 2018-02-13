Наставник "Шахтера" Фонсека рассказал, как отпроситься на футбол у жены в День Валентина (видео)

19:06, 13 февраля 2018
Футбол
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Наставник

Видео выложено на странице ФК "Шахтер" в Instagram.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека пришел на пресс-конференцию в костюме киногероя ЗорроОтметим, что сегодня и завтра, 14 февраля, состоятся первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. В частности, завтра, в День всех влюбленных пройдут матчи "Реал" - "ПСЖ" и "Порту" - "Ливерпуль". 

Как сообщал УНИАН, первый матч "Шахтер" - "Рома" в рамках плей-офф Лиги чемпионов пройдет 21 февраля. На данный момент 30 тысяч билетов на игру уже выкуплены.

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Теги: #футбол на День Валентина#Фонсека День Валентина