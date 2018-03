Наставник "Шахтера" Фонсека рассказал, как отпроситься на футбол у жены в День Валентина (видео)

Не хочеш пропустити 1/8 фіналу Ліги чемпіонів? Є всі шанси, адже День святого Валентина може внести свої корективи... Можна розробляти складні тактики, прораховувати кожен крок, а можна послухати крутого тренера ФК «Шахтар» @paulofonseca_oficial та ПРОСТО СКАЗАТИ ЇЙ! Після такого вона точно не відмовить, повір ;) Не бійся, #ПРОСТОСКАЖИЇЙ! Інструкція – у відео.

