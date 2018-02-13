Наставник "Шахтера" Фонсека рассказал, как отпроситься на футбол у жены в День Валентина (видео)
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился секретом того, как отпроситься у жены на футбол в День святого Валентина.
Видео выложено на странице ФК "Шахтер" в Instagram.
Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека пришел на пресс-конференцию в костюме киногероя ЗорроОтметим, что сегодня и завтра, 14 февраля, состоятся первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. В частности, завтра, в День всех влюбленных пройдут матчи "Реал" - "ПСЖ" и "Порту" - "Ливерпуль".
Как сообщал УНИАН, первый матч "Шахтер" - "Рома" в рамках плей-офф Лиги чемпионов пройдет 21 февраля. На данный момент 30 тысяч билетов на игру уже выкуплены.
Не хочеш пропустити 1/8 фіналу Ліги чемпіонів? Є всі шанси, адже День святого Валентина може внести свої корективи... Можна розробляти складні тактики, прораховувати кожен крок, а можна послухати крутого тренера ФК «Шахтар» @paulofonseca_oficial та ПРОСТО СКАЗАТИ ЇЙ! Після такого вона точно не відмовить, повір ;) Не бійся, #ПРОСТОСКАЖИЇЙ! Інструкція – у відео.