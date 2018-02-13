Сбежавший из Украины Дыминский посетил тренировку "Карпат"

17:01, 13 февраля 2018
Футбол
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Дыминский посетил тренировку

Дыминский поддержал команду перед стартом второй части сезона.

В комментарии клубной пресс-службе Дыминский отметил:

Читайте такжеИнтерпол запросил дополнительную информацию о деле Дыминского - МВД"Летом, перед стартом сезона, на встрече с болельщиками, я обещал, что скоро встречусь с ними еще раз и дам ответы на все интересующие вопросы. Я не забыл об этом и свое обещание сдержу". 

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Нацполиция Украины объявила Дыминского в розыск по факту смертельного ДТП, случившегося 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец. Сам Дыминский покинул Украину сразу после смертельного инцидента. Дело было передано в Интерпол. Позже сам Дыминский обратился с ответной жалобой, чтобы избежать розыска по международной системе организации.

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Теги: #Дыминский Карпаты