Сбежавший из Украины Дыминский посетил тренировку "Карпат"
Скандальный президент львовских «Карпат» Петр Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, посетил тренировку львовской команды на тренировочном сборе в Турции.
Дыминский поддержал команду перед стартом второй части сезона.
В комментарии клубной пресс-службе Дыминский отметил:
Читайте такжеИнтерпол запросил дополнительную информацию о деле Дыминского - МВД"Летом, перед стартом сезона, на встрече с болельщиками, я обещал, что скоро встречусь с ними еще раз и дам ответы на все интересующие вопросы. Я не забыл об этом и свое обещание сдержу".
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Нацполиция Украины объявила Дыминского в розыск по факту смертельного ДТП, случившегося 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец. Сам Дыминский покинул Украину сразу после смертельного инцидента. Дело было передано в Интерпол. Позже сам Дыминский обратился с ответной жалобой, чтобы избежать розыска по международной системе организации.