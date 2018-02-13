Заседание Спортивного суда Лозанны по матчу "Мариуполь" - "Динамо" длилось более 13 часов

Суд взял время на принятие решения.

Заседание Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу матча «Мариуполь» – «Динамо» длилось более 13 часов и завершилось вчера около полуночи по киевскому времени.

Сегодня стороны не давали показаний, CAS взял время на принятие решения. Об этом стало известно "Футбол 24".

Свидетелями от "Динамо" в Лозанне выступали член исполкома ФФУ Артем Франков, первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, вице-президент ФФУ Игорь Кочетов и президент "Динамо" Игорь Суркис.

Со стороны ФФУ выступили президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий, президент ПФЛ Сергей Макаров и представители клубов Премьер-лиги – президент Вереса Алексей Хахлев, вице-президент Ворсклы Олег Лысак, вице-президент Мариуполя Андрей Санин.

Как сообщает Footboom, экс-заместитель главы СБУ в Киеве и Киевской области Михаил Глуговский рассказал в суде, что в день матча «Мариуполь» — «Динамо» в Мариуполе готовился теракт. Дескать, эту информацию он получил по телефону от анонимного источника.

Напомним, Спортивный суд Лозанны вчера начал слушания по делу скандального "мариупольского матча", который не состоялся из-за неявки "Динамо".