На матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" уже продано более 30 тысяч билетов
12:22, 13 февраля 2018Футбол
427 0
Игра плей-офф самого престижного еврокубка состоится в Харькове 21 февраля.
На матче Лиги чемпионов в Харькове стоит ожидать аншлаг / twitter.com/FCShakhtar
На матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Рома" продано более 30 тысяч билетов, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Twitter.
Вместимость арены ОСК "Металлист" в Харькове составляет 40 003 зрителя и организаторы матча полагают, что в следующую среду на стадионе будет аншлаг.
Как сообщал УНИАН, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18