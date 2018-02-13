На матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" уже продано более 30 тысяч билетов

12:22, 13 февраля 2018
Футбол
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На матче Лиги чемпионов в Харькове стоит ожидать аншлаг / twitter.com/FCShakhtar

Вместимость арены ОСК "Металлист" в Харькове составляет 40 003 зрителя и организаторы матча полагают, что в следующую среду на стадионе будет аншлаг.

Как сообщал УНИАН, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист".

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Теги: #Шахтер - Рома Лига чемпионов#Шахтер - Рома билеты