На матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" уже продано более 30 тысяч билетов

Игра плей-офф самого престижного еврокубка состоится в Харькове 21 февраля.

На матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Рома" продано более 30 тысяч билетов, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Twitter.

Вместимость арены ОСК "Металлист" в Харькове составляет 40 003 зрителя и организаторы матча полагают, что в следующую среду на стадионе будет аншлаг.

Как сообщал УНИАН, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист".