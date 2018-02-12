Спортивный суд Лозанны сегодня не вынес вердикт по мариупольскому матчу "Динамо"

Продолжение слушания переносится на завтра.

Спортивный суд Лозанны (CAS) пока не вынес свой вердикт по скандальному матчу украинской Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо".

По информации FootBoom, сегодня решение вынесено не будет.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по "мариупольскому делу". На сегодняшнем заседании были опрошены свидетели, а продолжение слушания переносится на завтра.

Как сообщал УНИАН, интересы "Динамо" в Лозанне в суде защищает президент клуба Игорь Суркис, а также первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, вице-президент ФФУ Игорь Кочетов и член исполкома ФФУ Артем Франков.

Сторону Федерации футбола Украины занимает президент этой организации Андрей Павелко, генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий и президент ПФЛ Сергей Макаров. В качестве свидетелей выступают президент "Вереса" Алексей Хахлев, вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

Напомним, матч УПЛ "Мариуполь" - "Динамо" не состоялся из-за отказа столичного клуба ехать в прифронтовой город, не смотря на то, что ФФУ и Премьер-лига заявляли о наличии всех необходимых условий безопасности. В результате КДК ФФУ засчитал динамовцам техническое поражение со счетом 0:3.