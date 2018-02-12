Фанаты должны самостоятельно решить, ехать ли на чемпионат мира в РФ – Порошенко

Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что футбольные фанаты должны самостоятельно принять решение, ехать ли на чемпионат мира в Россию, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.

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Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает пресс-служба главы государства, отвечая на вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в России.

«Футбольным фанатам предстоит самостоятельно принять решение, ехать ли в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии», - отметил президент.

«Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр. Россия и там не соблюдает правила, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так - по всем направлениям», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 и не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира-2018 по футболу.

Сборная Украины по футболу не попала на чемпионат мира-2018. На стадии отбора подопечные Андрея Шевченко заняли лишь четвертое место в группе.