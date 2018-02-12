Украина отказалась от трансляции матчей ЧМ-2018 в России

12:40, 12 февраля 2018
Футбол
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Украина не будет транслировать ЧМ-2018 / rsport.ru

Об этом Аласания заявил в интервью официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".

"Мы отказываемся его (чемпионат) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это сложное решение. НОТУ может показывать чемпионта мира в Москве? Нет", - заявил он.

Аласания отметил, что другие каналы, узнав позицию НОТУ, начали вести переговоры о показе чемпионата мира по футболу.

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Украины отказалась от квоты украинских журналистов на ЧМ.

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