Украина отказалась от трансляции матчей ЧМ-2018 в России

Узнав позицию Национальной общественной телекомпании, другие каналы начали вести переговоры о показе чемпионата мира по футболу.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что его организация отказывается транслировать ЧМ-2018 по футболу в России.

Об этом Аласания заявил в интервью официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".

"Мы отказываемся его (чемпионат) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это сложное решение. НОТУ может показывать чемпионта мира в Москве? Нет", - заявил он.

Аласания отметил, что другие каналы, узнав позицию НОТУ, начали вести переговоры о показе чемпионата мира по футболу.

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Украины отказалась от квоты украинских журналистов на ЧМ.