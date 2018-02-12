Сегодня суд Лозанны рассмотрит дело между "Динамо" и ФФУ по делу Мариуполя - стали известны подробности

Столичный клуб будет представлять Игорь Суркис в то время, как сторону ФФУ займет президент организации Андрей Павелко.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело по матчу 7-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо".

Апелляция "Динамо" на решение ФФУ о техническом поражении была зарегистрирована еще в декабре. Киевлян будет представлять президент клуба Игорь Суркис в то время, как сторону Федерации футбола Украины займут президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий, глава ПФЛ и член исполкома ФФУ Сергей Макаров.

Об этом сообщает Sport Arena.

Также стали известны свидетели ФФУ и "Динамо" по "мариупольскому делу". Сторону Федерации футбола займут президент клуба "Верес" и глава Ровенской областной федерации футбола Алексей Хахлев, вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак и вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин. Со стороны "Динамо" свидетелями будут первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, вице-президент ФФУ Игорь Кочетов, член исполнительного комитета ФФУ и журналист Артем Франков.

Как сообщал УНИАН, матч Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" не состоялся из-за отказа киевского клуба ехать в прифронтовой город. В Мариуполь также не поехали молодежная и юношеская команды "Динамо", мотивируя это отсутствием гарантий безопасности. ФФУ и Премьер-лига отмечали наличие в городе всех необходимых для безопасности условий, но их аргументы не были убедительны для "Динамо".

В итоге Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал техническое поражение киевлянам со счетом 0:3. "Динамо" выразило намерение обжаловать это решение в Лозанне, поэтому соответствующие изменения в турнирную таблицу пока не внесены.