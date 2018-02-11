"Динамо" уступило норвежскому клубу перед матчем Лиги Европы с АЕК

Денис Бойко не спас "бело-синих" от поражения.

В воскресенье, 11 февраля, «Динамо» провело свой последний спарринг на втором сборе в Испании. Соперником киевлян стал норвежский «Сарпсборг».

Стоит отметить, что весь матч в воротах киевлян сыграл Денис Бойко, который официально вернулся в состав «бело-синих», но даже он не сумел спасти свою команду от поражения. На 59-й минуте Йоргенсен открыл счет в этом поединке, и киевляне, как ни старались, не смогли восстановить паритет. Как итог – минимальное поражение украинского клуба.

Товарищеский матч

«Динамо» - «Сарпсборг» 0:1

Гол: Йоргенсен, 59

«Динамо»: Бойко, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко, Ротань, Буяльский (Шапаренко, 65), Смирный, Вербич, Мораес (Беседин, 65), Хлебас.

Напомним, что уже в четверг, 15 февраля, «Динамо» предстоит сыграть первый матч 1/16 финала Лиги Европы против АЕК. Встреча состоится в Греции.