Столичная мэрия договаривается с УЕФА о трансляции финала Лиги чемпионов на улицах Киева

Власти Киева ожидают 200 тыcяч гостей на финал Лиги чемпионов в столице.

Власти Киева ведут переговоры с УЕФА о предоставлении им права на показ финала Лиги чемпионов на улицах города.

По словам первого заместителя КМДА Николая Поворозника, необходимость в этом обусловлена большим количеством гостей, которые прибудут в Киев на финал Лиги чемпионов. По предварительным оценкам, речь идет о 200 тысяч человек, которые посетят столицу.

«Наша задача - на высоком уровне провести мероприятия, связанные с Днем Киева. Учитывая то, что День Киева и финал Лиги чемпионов состоятся в одно и то же время, ожидаем большое количество гостей, по предварительным оценкам - около 200 тысяч людей», - цитирует слова Поворозника официальный сайт КМДА.

Читайте такжеПредставлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Киеве«Впервые за всю историю проведения Лиги чемпионов ведем переговоры с УЕФА насчет получения лицензий на трансляцию соревнований на разных локациях для публичного просмотра. Ведь много болельщиков, которые приедут в Киев наблюдать за игрой любимых команд, конечно же, не смогут попасть на стадион».

«Вспомним, что во время чемпионата Европы большие экраны стояли на площадях нашего города. Поэтому делаем все возможное, чтобы организовать безопасный и качественный просмотр футбольного матча».

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. Со следующей недели начнутся первые поединки 1/8 финала турнира.