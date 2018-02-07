УЕФА обнародовал эффектное видео с украинскими футзалистами, которые демонстрируют свое мастерство

18:51, 07 февраля 2018
Футбол
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Украинские футзалисты сейчас в Словении / Скриншот

На ролике можно увидеть, как игроки национальной сборной упражняются с мячом на манеже Евро-2018, который проходит в Словении.

Съемка осуществляется с разных ракурсов, что добавляет эффектности футбольному фристайлу в исполнении украинских футзалистов.

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Теги: #футзал в Украине#чемпионат Европы по мини-футболу