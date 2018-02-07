Стадион в Мариуполе переименуют в честь экс-нардепа, Героя Украины Владимира Бойко

Владимир Бойко был почетным президентом клуба "Мариуполь".

Мариупольский стадион «Ильичевец» будет носить имя Владимира Бойко - бывшего почетного президента футбольного клуба «Мариуполь», экс-председателя правления и генерального директорп Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Об этом сообщил официальный сайт ФК "Мариуполь".

Читайте такжеЛозанна примет решение по делу о матче "Мариуполь" - "Динамо" 12 февраля - ФФУСообщается, что стадион, на котором мариупольский клуб проводит домашние матчи, был построен по инициативе Владимира Бойко.

С 1990 года Бойко работал в правлении Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, который является генеральным спонсором «Ильичевца».

Также Бойко был народным депутатом Украины нескольких созывов, в 2003 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Бойко умер 10 июня 2015 года, на 77-м году жизни.