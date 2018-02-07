Стадион в Мариуполе переименуют в честь экс-нардепа, Героя Украины Владимира Бойко
15:35, 07 февраля 2018Футбол
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Владимир Бойко был почетным президентом клуба "Мариуполь".
Стадион в Мариуполе будет назван именем Владимира Бойко / fcmariupol.com
Мариупольский стадион «Ильичевец» будет носить имя Владимира Бойко - бывшего почетного президента футбольного клуба «Мариуполь», экс-председателя правления и генерального директорп Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
Об этом сообщил официальный сайт ФК "Мариуполь".
Читайте такжеЛозанна примет решение по делу о матче "Мариуполь" - "Динамо" 12 февраля - ФФУСообщается, что стадион, на котором мариупольский клуб проводит домашние матчи, был построен по инициативе Владимира Бойко.
С 1990 года Бойко работал в правлении Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, который является генеральным спонсором «Ильичевца».
Также Бойко был народным депутатом Украины нескольких созывов, в 2003 году ему было присвоено звание Героя Украины.
Бойко умер 10 июня 2015 года, на 77-м году жизни.
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