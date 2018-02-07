Фонсека: разочарован игрой "Шахтера" в последнем матче на сборах

По словам португальского тренера горняков, он не доволен ничем, кроме результата.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека остался недоволен игрой команды в последнем спарринге межсезонья против шведского АИКа. Напомним, донетчане обыграли шведскую команду (2:0), проведя на поле практически весь второй тайм в меньшинстве.

Однако, по словам португальского наставника, он не увидел в действиях игроков "Шахтера" желания. Фонсека разочарован игрой команды, несмотря на итоговый результат.

Читайте также"Шахтер" завершил сборы в Дубае победой над вице-чемпионом Швеции«Сегодня я не доволен ничем, кроме результата. В отличие от предыдущих матчей, где мы действительно хорошо себя проявили, футболисты не показали должного уровня. Было мало желания. В таком случае может удовлетворить только счет. С подобным поведением и отдачей побеждать тяжелее. У ребят не было амбиций, и это усложнило игру», — цитирует слова главного тренера "Шахтера" официальный сайт клуба.

«Всегда хочу побеждать. Даже если мы не выигрываем, но футболисты должным образом ведут себя на поле и серьезно выкладываются, я – первый, кто скажет, что отработали отлично. Но когда нет отдачи, не ждите, что кого-то поздравлю. Сегодня очень разочарован командой».

Матч с АИКом закрыл программу тренировочных игр для "Шахтера" в ОАЭ. Сегодня команда вернется в Украину, где будет готовиться к поединку против Черноморца (16 февраля) в 20-м туре чемпионата Украины и матчу против "Ромы" в Лиге чемпионов (21 февраля).