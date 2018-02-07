Месси объявил имя своего третьего ребенка

14:24, 07 февраля 2018
Футбол
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Лионель Месси с сыновьями Тьяго и Матео / twitter.com

Месси опубликовал в Instagram видео живота своей беременной жены Антонеллы Роккуццо, сопроводив его подписью "малыш Чиро".

Первый ребенок в семье Месси и Роккуццо родился в ноябре 2012 года, малыша назвали Тьяго. Второй сын, родившийся в сентябре 2015 года, получил имя Матео.

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Теги: #Месси сыновья#Месси третий ребенок