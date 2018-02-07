Месси объявил имя своего третьего ребенка

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины вскоре в третий раз станет отцом.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси вскоре в третий раз станет отцом – сейчас его жена Антонела Рокуццо на седьмом месяце беременности. Накануне Лионель впервые объявил имя будущего ребенка.

Месси опубликовал в Instagram видео живота своей беременной жены Антонеллы Роккуццо, сопроводив его подписью "малыш Чиро".

Первый ребенок в семье Месси и Роккуццо родился в ноябре 2012 года, малыша назвали Тьяго. Второй сын, родившийся в сентябре 2015 года, получил имя Матео.