"Шахтер" завершил сборы в Дубае победой над вице-чемпионом Швеции

Это последний спарринг горняков накануне официального возобновления сезона.

«Шахтер» в заключительном матче на сборе в Дубае (ОАЭ) сыграл со шведским клубом АИК.

Уже через неделю подопечным Паулу Фонсеки предстоит провести первый официальный матч года, а потому наставник дончан выставил на поле состав, максимально приближенный к основному, сообщает сайт "Шахтера".

«Оранжево-черные» практически полностью лишили соперника мяча и большую часть времени провели на его половине поля, однако преодолеть монолитную оборону скандинавов оказалось непросто. Опасно пробивали Фред и Марлос – оба раза шведов спасал голкипер. АИК отвечал контратаками и за десять минут до перерыва создал свой единственный голевой момент: Стефан Силва бил с линии вратарской, и теперь уже Пятов был на высоте.

Читайте также"Шахтер" записал пронзительный промо-ролик накануне матчей Лиги чемпионов против "Ромы" (видео) Сразу после перерыва «Шахтеру» удалось реализовать свое преимущество и открыть счет. Сначала вышедший на замену Петряк пробил вратаря, но мяч с линии вынес защитник АИКа, а уже в следующей атаке Марлос обыгрался с Феррейрой и обводящим ударом поразил дальний угол – 1:0.

Спустя пять минут автор гола покинул поле, нарушив правила в центре поля и получив вторую желтую карточку, а «оранжево-черные» остались в меньшинстве. Насыщенной стала и концовка второго тайма. Приняв длинный пас из штрафной, Исмаили убежал один на один, но в борьбе с защитником пробил в голкипера.

На последней минуте шведы могли спастись, однако Пятов парировал опасный удар Бауи. А в компенсированное время окончательный счет установил Феррейра: после передачи от Петряка аргентинец красивым ударом положил мяч под дальнюю штангу – 2:0.

Шахтер» (Донецк) – АИК (Сольна) – 2:0

Голы: 1:0 Марлос (48), 2:0 Феррейра (90+2)

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Додо, Степаненко, Фред, Бернард (Петряк, 46), Тайсон (к), Марлос, Феррейра

Сегодня донецкая команда вернется в Киев, где продолжит подготовку к поединку чемпионата с «Черноморцем» (16 февраля) и первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (21 февраля).