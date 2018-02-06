Сборная Голландии получила нового главного тренера

Команду возглавил Рональд Куман.

Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым главным тренером сборной Голландии. Им стал Рональд Куман. 54-летний специалист заключил с федерацией контракт сроком на четыре с половиной года – до 1 июля 2022-го.

Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза.

Последним тренером сборной Голландии был Дик Адвокат, покинувший команду в ноябре.

Отметим, что сборная Голландии провалила два последних отборочных цикла - на Евро-2016 и ЧМ-2018.

Последним местом работы Рональда Кумана был английский "Эвертон".