Сборная Голландии получила нового главного тренера
17:28, 06 февраля 2018
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Команду возглавил Рональд Куман.
Рональд Куман возглавил сборную Голландии / Reuters
Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым главным тренером сборной Голландии. Им стал Рональд Куман. 54-летний специалист заключил с федерацией контракт сроком на четыре с половиной года – до 1 июля 2022-го.
Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза.
Последним тренером сборной Голландии был Дик Адвокат, покинувший команду в ноябре.
Отметим, что сборная Голландии провалила два последних отборочных цикла - на Евро-2016 и ЧМ-2018.
Последним местом работы Рональда Кумана был английский "Эвертон".
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