Сборная Голландии получила нового главного тренера

17:28, 06 февраля 2018
Футбол
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Рональд Куман возглавил сборную Голландии / Reuters

Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза.

Последним тренером сборной Голландии был Дик Адвокат, покинувший команду в ноябре.

Отметим, что сборная Голландии провалила два последних отборочных цикла - на Евро-2016 и ЧМ-2018. 

Последним местом работы Рональда Кумана был английский "Эвертон".

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