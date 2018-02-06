В АПЛ могут ввести зимнюю паузу после 2019 года - СМИ

Официально объявят о введении зимней паузы сразу после подписания нового телевизионного контракта.

В чемпионате Англии размышляют над введением зимнего перерыва после 2019 года.

Это вопрос уже не впервые беспокоит тренеров команд АПЛ, которые жалуются на травмы игроков через плотный график матчей.

Теперь же руководство лиги всерьез обдумывает это предложение, сообщает ВВС.

Читайте такжеЗинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на плей-офф Лиги чемпионов

По информации издания, официально объявят о введении зимней паузы сразу после подписания нового телевизионного контракта. О новом соглашении должны сообщить в ближайшее время.

Отметим, по действующим телевизионными соглашениями на 5,14 миллиарда фунтов, которые закончатся в 2019 году, введение зимней паузы невозможно.