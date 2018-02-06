"Шахтер" уступил команде Капелло в предпоследнем спарринге в Дубае

16:11, 06 февраля 2018
Футбол
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Решающий гол горняки пропустили на 77-й минуте - дальним ударом отличился Цао Хайцин. Чемпион Украины превзошел соперника по количеству ударов по воротам - 20-9. Хотя в точности команды были равны. Удары в створ - 5-5.

Отметим, что "Шахтер" провел поединок экспериментальным составом.

«Шахтер»: Кудрик (Шевченко, 46), Матвиенко (Исмаили, 79), Хочолава (Гречишкин, 61), Ордец (Ракицкий, 79), Бутко (Петряк, 61), Танковский, Алан Патрик (Степаненко, 79), Дентиньо (Бернард, 79), Коваленко (Тайсон, 79), Зубков (Марлос, 79), Бланко-Лещук (Фомин, 61).

Завтра украинский клуб проведет последний матч на сборах - против вице-чемпиона Швеции клуба АИК. После этого команда вернется в Украину, где уже 16 февраля возобновится сезон в Премьере-лиге: "Шахтер" примет "Черноморец".

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Теги: #Шахтер сборы 2018