"Шахтер" уступил команде Капелло в предпоследнем спарринге в Дубае

Горняки проиграли китайскому клубу "Цзянсу Сунин", который тренирует легендарный итальянец Фабио Капелло.

Донецкий "Шахтер" провел предпоследний контрольный поединок в рамках тренировочного сбора в Дубае (ОАЭ). Соперником подопечных Паулу Фонсеки был китайский "Цзянсу Сунин" под руководством легендарного наставника Фабио Капелло. "Шахтер" уступил в этой встрече со счетом 0:1.

Решающий гол горняки пропустили на 77-й минуте - дальним ударом отличился Цао Хайцин. Чемпион Украины превзошел соперника по количеству ударов по воротам - 20-9. Хотя в точности команды были равны. Удары в створ - 5-5.

Отметим, что "Шахтер" провел поединок экспериментальным составом.

«Шахтер»: Кудрик (Шевченко, 46), Матвиенко (Исмаили, 79), Хочолава (Гречишкин, 61), Ордец (Ракицкий, 79), Бутко (Петряк, 61), Танковский, Алан Патрик (Степаненко, 79), Дентиньо (Бернард, 79), Коваленко (Тайсон, 79), Зубков (Марлос, 79), Бланко-Лещук (Фомин, 61).

Завтра украинский клуб проведет последний матч на сборах - против вице-чемпиона Швеции клуба АИК. После этого команда вернется в Украину, где уже 16 февраля возобновится сезон в Премьере-лиге: "Шахтер" примет "Черноморец".