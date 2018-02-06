"Шахтер" записал пронзительный промо-ролик накануне матчей Лиги чемпионов против "Ромы" (видео)
15:29, 06 февраля 2018Футбол
458 0
"Когда десятки тысяч поддержат нас на стадионе, у соперника нет шансов победить! Приходите и поддержите нас!", - говорится в видеоролике.
Донецкий "Шахтер" записал ролик для болельщиков накануне противостояния с итальянской "Ромой" в плей-офф Лиги чемпионов.
Ролик опубликован на официальной страничке клуба в Facebook.
"Твой голос, гул десятков тысяч вселяют страх в соперника. Как и ты, мы верим в то, в чем сомневаются другие. Мы достаточно сделали, но нам с тобой этого мало. Мы хотим быть первыми, но без тебя нам никогда не дойти к цели. Все имеет смысл, когда мы вместе. Твой голос дает нам уверенность и силу, и мы способны превзойти себя. Когда десятки тысяч поддержат нас на стадионе, у соперника нет шансов победить! Приходите и поддержите нас!", - говорится в видеоролике.
Матчи "Шахтера" и "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 21 февраля в Харькове и 13 марта в Риме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter