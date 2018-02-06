"Заря" подписала экс-нападающего "Манчестер Сити"

20-летний форвард Давид Фаупала провел 1 матч за основную команду "Ман Сити" и выступал за молодежную команду этого клуба.

Луганская "Заря" объявила о подписании контракта с молодым французским нападающим Давидом Фаупалой. Вчера форвард прибыл в Запорожье, успешно прошел медицинское обследование и теперь является полноправным игроком луганской «Зари». Контракт подписан по схеме 2+1.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также"Заря" объявила о подписании бразильского вратаря20-летний Фаупала – воспитанник «Ланса», кроме того, он выступал за молодежную команду «Манчестер Сити». На его счету один матч за основу "Ман Сити" – в 1/8 финала Кубка Англии-2016 против «Челси» (1:5), в котором он забил единственный гол команды.

Фаупала в прошлом сезоне сдавался в аренду в голландскую "Бреду" и английский «Честерфилд». На его счету два матча за сборную Франции среди 18-летних.