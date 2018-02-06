"Заря" подписала экс-нападающего "Манчестер Сити"

14:50, 06 февраля 2018
Футбол
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Давид Фаупала - новичок

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также"Заря" объявила о подписании бразильского вратаря20-летний Фаупала – воспитанник «Ланса», кроме того, он выступал за молодежную команду «Манчестер Сити». На его счету один матч за основу "Ман Сити" – в 1/8 финала Кубка Англии-2016 против «Челси» (1:5), в котором он забил единственный гол команды.

Фаупала в прошлом сезоне сдавался в аренду в голландскую "Бреду" и английский «Честерфилд». На его счету два матча за сборную Франции среди 18-летних. 

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